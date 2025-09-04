Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан

    Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 04 сентября, 2025
    • 18:14
    Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНО

    В результате дорожно-транспортного происшествия в Джалилабадском районе пострадали восемь человек.

    Как сообщили в ответ на запрос Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), восемь человек (4 женщины, 4 мужчины) госпитализированы в отделение скорой помощи Джалилабадской центральной районной больницы.

    Согласно информации, у пострадавших диагностированы множественные травмы и переломы различных частей тела, им оказана необходимая первичная медицинская помощь.

    Состояние мужчины 1978 года рождения оценено как удовлетворительное, он выписан домой на амбулаторное лечение. Лечение остальных семи человек продолжается в отделении неотложной помощи медицинского учреждения, их состояние оценивается как стабильное.

    Севиль Сеймур

    16:58

    В селе Хамаргышлаг Джалилабадского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем марки ВАЗ 21099, в результате пострадали шесть человек.

    Пострадавшие, среди которых есть также дети, доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу. Их личности устанавливаются.

    По факту ведется расследование.

    ДТП авария регион госпитализация
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Cəlilabadda avtomobil qəzasında yaralananların sayı 8-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    18:14

    Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:08

    В Лондоне в результате ДТП с двухэтажным автобусом пострадали 17 человек

    Другие страны
    18:07

    В одном из ресторанов Хачмаза содержали животных из Красной книги

    Экология
    17:57

    Фариз Рзаев принял участие в 20-м Бледском стратегическом форуме

    Внешняя политика
    17:50

    Зеленский: Главная гарантия безопасности Украины - сильная армия

    Другие страны
    17:45

    Госслужба расследует атаки на Telegram

    ИКТ
    17:44

    В Газахе за 8 месяцев разминировано 122 га

    Внутренняя политика
    17:34

    Рашад Алекперов: ИИ в живописи не дает желаемого эффекта

    Искусство
    17:29

    Ронен Краус: Мы работаем над организацией очередного заседания МПК Азербайджан-Израиль

    Внешняя политика
    Лента новостей