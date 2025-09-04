Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНО
- 04 сентября, 2025
- 18:14
В результате дорожно-транспортного происшествия в Джалилабадском районе пострадали восемь человек.
Как сообщили в ответ на запрос Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), восемь человек (4 женщины, 4 мужчины) госпитализированы в отделение скорой помощи Джалилабадской центральной районной больницы.
Согласно информации, у пострадавших диагностированы множественные травмы и переломы различных частей тела, им оказана необходимая первичная медицинская помощь.
Состояние мужчины 1978 года рождения оценено как удовлетворительное, он выписан домой на амбулаторное лечение. Лечение остальных семи человек продолжается в отделении неотложной помощи медицинского учреждения, их состояние оценивается как стабильное.
Севиль Сеймур
16:58
В селе Хамаргышлаг Джалилабадского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем марки ВАЗ 21099, в результате пострадали шесть человек.
Пострадавшие, среди которых есть также дети, доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу. Их личности устанавливаются.
По факту ведется расследование.