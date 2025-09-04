Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНО

В результате дорожно-транспортного происшествия в Джалилабадском районе пострадали восемь человек.

Как сообщили в ответ на запрос Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), восемь человек (4 женщины, 4 мужчины) госпитализированы в отделение скорой помощи Джалилабадской центральной районной больницы.

Согласно информации, у пострадавших диагностированы множественные травмы и переломы различных частей тела, им оказана необходимая первичная медицинская помощь.

Состояние мужчины 1978 года рождения оценено как удовлетворительное, он выписан домой на амбулаторное лечение. Лечение остальных семи человек продолжается в отделении неотложной помощи медицинского учреждения, их состояние оценивается как стабильное.

Севиль Сеймур

16:58

В селе Хамаргышлаг Джалилабадского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем марки ВАЗ 21099, в результате пострадали шесть человек.

Пострадавшие, среди которых есть также дети, доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу. Их личности устанавливаются.

По факту ведется расследование.