Cəlilabadda avtomobillər toqquşub, altı nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 04 sentyabr, 2025
- 16:36
Cəlilabad rayonunda ağır avtomobil qəzası baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Hamarqışlaq kəndi ərazisində qeydə alınıb.
"Mercedes" ilə "VAZ 21099" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində aralarında azyaşlılar da olmaqla, altı nəfər xəsarət alıb.
Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına xəstəxanasına çatdırılan yaralıların şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
16:44
"JetBrains" rəsmisi: "Bakı ICPC iştirakçılarını dünyanın ən yaxşı memarlıq nümunələrindən biri ilə heyrətləndirir"Biznes
16:42
Səfir: İsrail və Azərbaycan 2025-ci ilin sonunadək bir neçə yüksək səviyyəli səfər hazırlayırXarici siyasət
16:40
Şahin Mahmudzadə: "Sİ-lə bağlı sərt məhdudiyyətlər bank sektorunun rəqabət qabiliyyətini azalda bilər" - EKSKLÜZİVİKT
16:40
Azərbaycan boksçusu dünya çempinatına qələbə ilə başlayıbFərdi
16:38
"Özbəkneftqaz" və SOCAR sentyabrda Özbəkistandakı layihə üçün operatorun qeydiyyat prosesini tamamlayacaqlarEnergetika
16:36
Cəlilabadda avtomobillər toqquşub, altı nəfər xəsarət alıbHadisə
16:36
Azərbaycan klubunda yeni məşqçi təyinatları olubKomanda
16:35
Berlində avtomobil insan kütləsinə çırpılıb, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
16:33