İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Serbiya strateji məsələlərdə ABŞ-nin dəstəyini qazanacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    • 23 fevral, 2026
    • 21:45
    Serbiya strateji məsələlərdə ABŞ-nin dəstəyini qazanacağına ümid edir

    Serbiya strateji məsələlərdə ABŞ-nin dəstəyini almaq niyyətindədir.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiyanın xarici işlər naziri Marko Curiç ABŞ-yə səfər öncəsi deyib.

    XİN başçısının sözlərinə görə, səfər çərçivəsində Ağ Ev, ABŞ Konqresi, Dövlət Departamenti və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə Serbiyanın ən vacib mövzuları olan regional təhlükəsizlik, Kosovo məsələsi, iqtisadi əməkdaşlıq, energetika və daha geniş strateji məsələlər ətrafında müzakirələr aparacaq.

    O qeyd edib ki, Serbiya intensiv siyasi dialoq vasitəsilə ABŞ ilə münasibətlərə əlavə təkan vermək və 2026-cı ildə Serbiya-Amerika əlaqələrinin tam potensialına nail olmaq niyyətindədir. Nazirin sözlərinə görə, mövcud siyasi çərçivə, xüsusilə Donald Tramp administrasiyası dövrü əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi üçün böyük fürsətdir.

    Energetika məsələsi və NIS şirkəti barədə danışan Marko Curiç qeyd edib ki, bu, Serbiya-ABŞ dialoqunda yeganə mövzu olmamalıdır, lakin Serbiyanın neft emalı zavodunun böyük güclər arasındakı mürəkkəb münasibətlərin "girov"una çevrilməməsi barədə anlayışın əldə edilməsi də vacibdir.

    Serbiya ABŞ Marko Curiç
    Сербия рассчитывает на поддержку США по стратегическим вопросам

    Son xəbərlər

    22:39

    "Milan"ın futbolçusu çənəsi sındığı üçün 2 ay yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    22:38
    Foto

    Dövlət Auditi İnformasiya Sisteminin qurulması üzrə son vəziyyət açıqlanıb

    Maliyyə
    22:28
    Video

    Netanyahu: İran İsrailə hücum etsə, Təl-Əvivin sərt cavabı ilə üzləşəcək

    Digər ölkələr
    22:14
    Foto

    TDT və ÜST səhiyyə təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı yeni sənəd imzalayıb

    Digər ölkələr
    22:01

    "Bloomberg": Uitkoff və Kuşner İranla danışıqlar üçün Cenevrəyə yollanacaqlar

    Digər ölkələr
    21:45

    Serbiya strateji məsələlərdə ABŞ-nin dəstəyini qazanacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    21:36
    Foto

    BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi "WUF13"ə hazırlıq barədə məlumatlandırılıb

    Xarici siyasət
    21:30

    "Nyukasl"ın futbolçusu: "Qarabağ" Joni Montiellə arxadan yaxşı hücumlar qurur"

    Futbol
    21:20

    Peruda hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 15 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti