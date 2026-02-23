Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Сербия рассчитывает на поддержку США по стратегическим вопросам

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 21:49
    Сербия рассчитывает на поддержку США по стратегическим вопросам

    Сербия рассчитывает на поддержку США по стратегическим вопросам.

    Как передает Балканское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич в преддверии визита в Соединенные Штаты.

    По его словам, в рамках поездки запланированы встречи в Белом доме, Конгрессе США, Государственном департаменте, а также с представителями гражданского общества. В ходе переговоров будут обсуждены ключевые для Белграда темы, включая региональную безопасность, вопрос Косово, экономическое сотрудничество, энергетику и более широкий круг стратегических вопросов.

    Он отметил, что Сербия намерена придать дополнительный импульс отношениям с США посредством интенсивного политического диалога и добиться реализации полного потенциала сербско-американских связей в 2026 году. По словам министра, существующая политическая конъюнктура, особенно в период администрации Дональда Трампа, создает значительные возможности для укрепления сотрудничества.

    Говоря об энергетике и компании NIS, Марко Джурич подчеркнул, что этот вопрос не должен быть единственной темой диалога между Сербией и США, однако важно достичь понимания того, чтобы сербский нефтеперерабатывающий сектор не становился "заложником" сложных отношений между крупными державами.

    Сербия США стратегические вопросы
    Serbiya strateji məsələlərdə ABŞ-nin dəstəyini qazanacağına ümid edir

    Последние новости

    22:22

    Зеленский: Проверяется версия теракта в Николаеве, где при взрыве пострадали 7 полицейских

    Другие страны
    22:12

    МИД Словакии: 20-й пакет санкций против РФ не был полностью согласован

    Другие страны
    21:54

    Нетаньяху пригрозил Ирану невиданным ответом в случае удара по Израилю

    Другие страны
    21:49

    Сербия рассчитывает на поддержку США по стратегическим вопросам

    Другие страны
    21:45

    Резидент-координатор ООН проинформирован о подготовке к WUF13 в Азербайджане

    Внешняя политика
    21:39

    Экс-посла Британии в США Мандельсона задержали по делу Эпштейна

    Другие страны
    21:33

    Правительству Франции выдвинут второй вотум недоверия за один день

    Другие страны
    21:22

    Bloomberg: Уиткофф и Кушнер направятся в Женеву на переговоры с Ираном

    Другие страны
    21:08

    В Перу при крушении военного вертолета погибли 15 человек

    Другие страны
    Лента новостей