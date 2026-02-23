Сербия рассчитывает на поддержку США по стратегическим вопросам.

Как передает Балканское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич в преддверии визита в Соединенные Штаты.

По его словам, в рамках поездки запланированы встречи в Белом доме, Конгрессе США, Государственном департаменте, а также с представителями гражданского общества. В ходе переговоров будут обсуждены ключевые для Белграда темы, включая региональную безопасность, вопрос Косово, экономическое сотрудничество, энергетику и более широкий круг стратегических вопросов.

Он отметил, что Сербия намерена придать дополнительный импульс отношениям с США посредством интенсивного политического диалога и добиться реализации полного потенциала сербско-американских связей в 2026 году. По словам министра, существующая политическая конъюнктура, особенно в период администрации Дональда Трампа, создает значительные возможности для укрепления сотрудничества.

Говоря об энергетике и компании NIS, Марко Джурич подчеркнул, что этот вопрос не должен быть единственной темой диалога между Сербией и США, однако важно достичь понимания того, чтобы сербский нефтеперерабатывающий сектор не становился "заложником" сложных отношений между крупными державами.