"Nyukasl"ın futbolçusu: "Qarabağ" Joni Montiellə arxadan yaxşı hücumlar qurur"
- 23 fevral, 2026
- 21:30
"Nyukasl" futbolçuları "Qarabağ"la matçda Ağdam təmsilçisinin yarımmüdafiəçisi Joni Montieli diqqətdə saxlayacaqlar.
"Report"un məlumatına görə, bunu "Nyukasl" klubunun futbolçusu Ceykob Merfi "Qarabağ"a qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunundan əvvəl mətbuat konfransında deyib.
O, "Qarabağ"ın zəif rəqib olmadığını vurğulayıb:
"Qarabağ" əslində çətin rəqibdir. Heyətlərində 9 nömərli futbolçu Joni Montiellə arxadan yaxşı hücumlar qururlar. Bu məqama diqqət yetirməliyik. Doğma meydanda çıxış etdiyimiz üçün öz oyun prinsiplərimizi tətbiq etməyə çalışacağıq".
Qeyd edək ki, "Nyukasl" - "Qarabağ" oyunu fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq. Bakıdakı ilk qarşılaşmada qonaqlar 6:1 hesabı ilə üstün olub.
Ceykob Merfi