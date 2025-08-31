    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    TƏBIB: Обнародовано состояние пострадавших в ДТП в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 31 августа, 2025
    • 15:06
    TƏBIB: Обнародовано состояние пострадавших в ДТП в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

    Раскрыто состояние пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Джалилабаде.

    Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос муганского бюро Report, сегодня около 11:30 в отделение скорой медицинской помощи Джалилабадской районной центральной больницы были госпитализированы три человека (2 женщины, 1 мужчина).

    У них диагностированы травмы различных частей тела и резаные раны.

    Всем трем лицам, состояние которых оценивается как удовлетворительное, была оказана необходимая первичная медицинская помощь, и они были отпущены домой для амбулаторного лечения.

    Отметим, что во время происшествия был зафиксирован один смертельный случай.

    В городе Джалилабад произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает муганское бюро Report, при столкновении легковых автомобилей марок Opel и "ВАЗ-2107" погиб пассажир второго транспортного средства Н. Вахибзаде (2023 г.р.).

    Также в результате происшествия пострадали два человека. Они были доставлены в больницу.

    В настоящее время устанавливаются их личности.

    По факту ведется расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие   Джалилабад   гибель пассажира   малолетний  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Cəlilabadda baş verən qəzada xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Последние новости

    15:33

    Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире в Беларуси

    Индивидуальные
    15:32
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    15:25

    Сборная Азербайджана по дзюдо завершила смешанные командные соревнования ЧМ без медалей

    Индивидуальные
    15:06

    TƏBIB: Обнародовано состояние пострадавших в ДТП в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:57

    В Германии рассказали о гибели четырех кандидатов от АдГ перед выборами

    Другие страны
    14:35

    Rheinmetall планирует с нового завода ежегодно поставлять 100-200 тыс. снарядов в Украину

    Другие страны
    14:22

    Еврокомиссия расширит военные дотации Польше из нового бюджета ЕС

    Другие страны
    14:02

    Президент Ильхам Алиев встретился в городе Тяньцзинь с председателем компании CCCC

    Внешняя политика
    13:47
    Фото

    Президент Азербайджана встретился в Тяньцзине с основателем и председателем компании Sichian Sunsync Photovoltaic Technology Co

    Внешняя политика
    Лента новостей