TƏBIB: Обнародовано состояние пострадавших в ДТП в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО
- 31 августа, 2025
- 15:06
Раскрыто состояние пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Джалилабаде.
Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос муганского бюро Report, сегодня около 11:30 в отделение скорой медицинской помощи Джалилабадской районной центральной больницы были госпитализированы три человека (2 женщины, 1 мужчина).
У них диагностированы травмы различных частей тела и резаные раны.
Всем трем лицам, состояние которых оценивается как удовлетворительное, была оказана необходимая первичная медицинская помощь, и они были отпущены домой для амбулаторного лечения.
Отметим, что во время происшествия был зафиксирован один смертельный случай.
В городе Джалилабад произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает муганское бюро Report, при столкновении легковых автомобилей марок Opel и "ВАЗ-2107" погиб пассажир второго транспортного средства Н. Вахибзаде (2023 г.р.).
Также в результате происшествия пострадали два человека. Они были доставлены в больницу.
В настоящее время устанавливаются их личности.
По факту ведется расследование.