TƏBIB: Обнародовано состояние пострадавших в ДТП в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Раскрыто состояние пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Джалилабаде.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос муганского бюро Report, сегодня около 11:30 в отделение скорой медицинской помощи Джалилабадской районной центральной больницы были госпитализированы три человека (2 женщины, 1 мужчина).

У них диагностированы травмы различных частей тела и резаные раны.

Всем трем лицам, состояние которых оценивается как удовлетворительное, была оказана необходимая первичная медицинская помощь, и они были отпущены домой для амбулаторного лечения.

Отметим, что во время происшествия был зафиксирован один смертельный случай.

14:05

В городе Джалилабад произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает муганское бюро Report, при столкновении легковых автомобилей марок Opel и "ВАЗ-2107" погиб пассажир второго транспортного средства Н. Вахибзаде (2023 г.р.).

Также в результате происшествия пострадали два человека. Они были доставлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются их личности.

По факту ведется расследование.