Cəlilabadda minik avtomobilləri toqquşub, ölən və yaralananlar var
Hadisə
- 31 avqust, 2025
- 13:49
Cəlilabad rayonunda ağır yol qəzası baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Cəlilabad şəhəri ərazisində qeydə alınıb.
"Opel" və "VAZ 2107" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində "VAZ"ın sərnişini - 2023-cü il təvəllüdlü N. Vahibzadə ölüb, 2 nəfər isə xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb.
Hazırda onların şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
