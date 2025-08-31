    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Cəlilabadda minik avtomobilləri toqquşub, ölən və yaralananlar var

    Cəlilabad rayonunda ağır yol qəzası baş verib. 

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Cəlilabad şəhəri ərazisində qeydə alınıb. 

    "Opel" və "VAZ 2107" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində "VAZ"ın sərnişini - 2023-cü il təvəllüdlü N. Vahibzadə ölüb, 2 nəfər isə xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. 

    Hazırda onların şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir. 

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

