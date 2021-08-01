В Джалилабаде перевернулся грузовик, есть погибший и раненый

В Джалилабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Захматабад.
Так, водитель грузового автомобиля марки "ГАЗ-69" Чингиз Нияз оглы Тагиев, 1980 года рождения не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.
От полученных травм, Ч.Тагиев скончался на месте.
В результате аварии пострадал находившийся в автомобиле пассажир Сададдин Тельман оглы Тагиев, 1990 года рождения.
Он доставлен в Джалилабадскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.