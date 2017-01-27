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    В Джалилабаде мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавший

    По факту ведется расследование

    Джалилабад. 27 января. REPORT.AZ/ В Джалилабаде произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает региональное бюро Report, авария произошла сегодня вечером на проходящем через село Оджаглы отрезке магистральной дороги Алят-Астара.

    Так, управляемый неким Натиком мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. Получивший в результате ДТП травмы мотоциклист доставлен в Джалилабадскую районную центральную больницу.

    По факту ведется расследование.  

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