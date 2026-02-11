В Джалилабаде и Билясуваре 19 сел остались без света из-за сильного снегопада
В 19 селах Джалилабадского и Билясуварского районов из-за сильного снегопада, начавшегося накануне вечером, зафиксированы перебои в электроснабжении.
Как сообщает муганское бюро Report, в связи с обильными осадками и метелью движение транспорта на горных участках автодороги Джалилабад–Ярдымлы временно ограничено.
Сильный снегопад также осложнил движение автотранспорта в Билясуварском районе. В ряде населенных пунктов зафиксированы перебои в электроснабжении и повреждения линий связи.
В настоящее время в регионе сохраняется снежная и морозная погода. Высота снежного покрова превышает 20 сантиметров.
