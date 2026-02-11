Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Джалилабаде и Билясуваре 19 сел остались без света из-за сильного снегопада

    Происшествия
    • 11 февраля, 2026
    • 10:59
    В Джалилабаде и Билясуваре 19 сел остались без света из-за сильного снегопада

    В 19 селах Джалилабадского и Билясуварского районов из-за сильного снегопада, начавшегося накануне вечером, зафиксированы перебои в электроснабжении.

    Как сообщает муганское бюро Report, в связи с обильными осадками и метелью движение транспорта на горных участках автодороги Джалилабад–Ярдымлы временно ограничено.

    Сильный снегопад также осложнил движение автотранспорта в Билясуварском районе. В ряде населенных пунктов зафиксированы перебои в электроснабжении и повреждения линий связи.

    В настоящее время в регионе сохраняется снежная и морозная погода. Высота снежного покрова превышает 20 сантиметров.

    Джалилабад Билясувар снегопад
    Фото
    Cəlilabad və Biləsuvarda güclü qar fəsadlar yaradıb, 19 kənd işıqsız qalıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:19

    В Азербайджане промышленное производство увеличилось почти на 3%

    Промышленность
    11:17

    В Зардабе пресечена деятельность группы, занимавшейся сбытом наркотиков

    Происшествия
    11:14

    В Перми шесть детей попали в больницу из-за отравления

    В регионе
    11:12

    Замминистра: Число пользователей платформы MyGov превысило 2,5 млн

    ИКТ
    11:11

    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 76%

    Финансы
    11:09

    Президент Азербайджана поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником

    Внешняя политика
    11:07
    Фото

    В Палате депутатов Мексики создана группа дружбы с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:02

    Среднемесячная заработная плата в Азербайджане составила около 1103 манатов

    Финансы
    10:59
    Видео

    На официальных страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео встречи с Вэнсом

    Внешняя политика
    Лента новостей