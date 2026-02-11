İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Cəlilabad və Biləsuvarda güclü qar fəsadlar yaradıb, 19 kənd işıqsız qalıb

    Hadisə
    • 11 fevral, 2026
    • 10:35
    Cəlilabad və Biləsuvarda güclü qar fəsadlar yaradıb, 19 kənd işıqsız qalıb

    Ötən gün axşam saatlarından başlayan güclü qar səbəbindən Cəlilabad və Biləsuvar rayonlarında 19 kənddə işıq kəsilib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, çovğunla müşahidə olunan yağıntı nəticəsində Cəlilabad–Yardımlı avtomobil yolunun dağlıq hissələrində hərəkət məhdudlaşıb.

    Rayonun dağlıq ərazisində yerləşən 19 kənddə elektrik enerjisinin verilişində problemlər yaranıb.

    Biləsuvar rayonunda da güclü qar avtomobillərin hərəkətini çətinləşdirib, bəzi ərazilərdə elektrik enerjisində fasilələr qeydə alınıb, eləcədə rabitə xətləri qırılıb.

    Hazırda bölgədə qarlı və şaxtalı hava şəraiti davam edir. Qarın hündürlüyü 20 santimetri ötüb.

    Cəlilabad rayonu Biləsuvar çovğun qar elektrik enerjisi
    Foto
    В Джалилабаде и Билясуваре 19 сел остались без света из-за сильного снегопада

    Son xəbərlər

    10:56

    Azərbaycan-ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası əməkdaşlığın konkret mexanizmlərini müəyyən edən çərçivə sənədidir - RƏY

    Xarici siyasət
    10:53

    Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 9 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    10:53

    Azərbaycanda sənaye istehsalı 3 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    10:52
    Video

    İlham Əliyevin sosial media səhifələrində ABŞ Vitse-prezidenti ilə görüşünə dair video paylaşılıb

    Xarici siyasət
    10:52

    Nəriman Axundzadə daha əvvəl Azərbaycanda oynamış qapıçının komanda yoldaşı olacaq

    Futbol
    10:52

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 76 %-ə yaxın artıb

    Digər
    10:51

    Azərbaycanda ötən ay orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olub

    Maliyyə
    10:50

    Xarkovda PUA hücumları nəticəsində uşaqlar da daxil olmaqla dörd nəfər ölüb

    Region
    10:46

    "InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti