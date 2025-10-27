В Джалилабаде годовалый ребенок погиб от удара током
- 27 октября, 2025
- 11:10
В Джалилабадском районе трагически погиб годовалый ребенок, пораженный электрическим током.
Как сообщает Report, инцидент произошел 26 октября в селе Халилабад.
По предварительным данным, Миран Рамид оглы Рагимли получил смертельный удар током в собственном доме.
Проводится расследование обстоятельств трагедии.
