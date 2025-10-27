Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Джалилабаде годовалый ребенок погиб от удара током

    Происшествия
    • 27 октября, 2025
    • 11:10
    В Джалилабаде годовалый ребенок погиб от удара током

    В Джалилабадском районе трагически погиб годовалый ребенок, пораженный электрическим током.

    Как сообщает Report, инцидент произошел 26 октября в селе Халилабад.

    По предварительным данным, Миран Рамид оглы Рагимли получил смертельный удар током в собственном доме.

    Проводится расследование обстоятельств трагедии.

    Джалилабадский район удар током
