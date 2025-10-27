İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Cəlilabadda 1 yaşlı uşağı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 10:23
    Cəlilabadda 1 yaşlı uşağı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Cəlilabadda 1 yaşlı uşağı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, oktyabrın 26-sı saat 10 radələrində 2024-cü il təvəllüdlü Miran Ramid oğlu Rəhimli yaşadığı Xəlilabad kəndindəki evdə elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb.

    Araşdırmalar aparılır.

    Cəlilabad Elektrik cərəyanı

    Son xəbərlər

    10:40

    Hökumət üzvlərinin noyabr ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

    Daxili siyasət
    10:37

    Azərbaycanın sığorta bazarı 13 % böyüyüb

    Maliyyə
    10:36

    "Qəbələ" Premyer Liqada 200-cü dəfə məğlub olub

    Futbol
    10:35

    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    10:32

    İnformasiya infrastrukturunun rəqəmsallaşma səviyyəsinin diaqnostikası üçün yeni qaydalar təsdiqlənib

    İKT
    10:28

    EBRD Şəkinin su infrastrukturunun modernləşdirilməsi üçün təxminən 90 milyon avro ayırmağı planlaşdırır

    Maliyyə
    10:27

    Xaçmazda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

    Hadisə
    10:26

    Tovuzda qadın dərman zəhərlənməsindən ölüb

    Hadisə
    10:26

    "Kəpəz" öz meydanında 20-ci böyükhesablı məğlubiyyətini alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti