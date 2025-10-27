Cəlilabadda 1 yaşlı uşağı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 27 oktyabr, 2025
- 10:23
Cəlilabadda 1 yaşlı uşağı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, oktyabrın 26-sı saat 10 radələrində 2024-cü il təvəllüdlü Miran Ramid oğlu Rəhimli yaşadığı Xəlilabad kəndindəki evdə elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölüb.
Araşdırmalar aparılır.
