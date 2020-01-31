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В Джалилабаде автомобиль сбил 9-летнего ребенка

В Джалилабаде автомобиль сбил 9-летнего ребенка

В Джалилабаде произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. 

Как сообщает муганское бюро Report, авария отмечена на улице Магомеда Хади в городе Джалилабад.  

Местного жителя Асадова Абульфаза Фаик оглу 2011 г.р. сбил автомобиль марки "Жигули". Получивший тяжелые травмы мальчик был доставлен близкими в Джалилабадскую центральную районную больницу, где у него диагностировали переломы тазобедренной кости. 

Для продолжения лечения позже его перевели в Билясуварскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование. 

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