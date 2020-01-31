В Джалилабаде автомобиль сбил 9-летнего ребенка

В Джалилабаде произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Как сообщает муганское бюро Report, авария отмечена на улице Магомеда Хади в городе Джалилабад.

Местного жителя Асадова Абульфаза Фаик оглу 2011 г.р. сбил автомобиль марки "Жигули". Получивший тяжелые травмы мальчик был доставлен близкими в Джалилабадскую центральную районную больницу, где у него диагностировали переломы тазобедренной кости.

Для продолжения лечения позже его перевели в Билясуварскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.