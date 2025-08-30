В Джалилабаде 43-летнюю женщину подозревают в нанесении ножевых ранений брату

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    В селе Адналы Джалилабадского района произошел вооруженный инцидент.

    Как сообщает муганское бюро Report, местный житель Нураддин Аскеров (1979 г.р.) получил ножевые ранения на почве конфликта.

    Мужчину доставили в районную центральную больницу, врачи диагностировали у него две колото-резаные раны.

    Согласно предварительной версии, ранения пострадавшему нанесла его сестра Шафаг Аскерова (1982 г.р.).

    По факту ведется расследование.

    ножевые ранения   Джалилабадский район  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Cəlilabadda 46 yaşlı kişi bıçaqlanıb

