В Джалилабаде 43-летнюю женщину подозревают в нанесении ножевых ранений брату
Происшествия
- 30 августа, 2025
- 21:52
В селе Адналы Джалилабадского района произошел вооруженный инцидент.
Как сообщает муганское бюро Report, местный житель Нураддин Аскеров (1979 г.р.) получил ножевые ранения на почве конфликта.
Мужчину доставили в районную центральную больницу, врачи диагностировали у него две колото-резаные раны.
Согласно предварительной версии, ранения пострадавшему нанесла его сестра Шафаг Аскерова (1982 г.р.).
По факту ведется расследование.
Последние новости
22:08
Эстония намерена выделять на оборону более 5% от ВВП в ближайшие годыДругие страны
21:52
В Джалилабаде 43-летнюю женщину подозревают в нанесении ножевых ранений братуПроисшествия
21:42
Глава Минобороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска в училищах ТурцииАрмия
21:39
СМИ: В ЕС хотят отказаться от принципа единогласия при принятии решенийДругие страны
21:24
Том Барак: США не намерены менять власть в СирииВ мире
21:21
СМИ: Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в странеДругие страны
21:08
Фото
Мать пропавшего без вести: Мы всей семьей поменяли свою фамилию на имя сына – ШахинВнешняя политика
21:00
При ударе Израиля погибли не менее 10 членов правительства хуситов - ОБНОВЛЕНОДругие страны
20:52
Фото