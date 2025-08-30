    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Cəlilabadda 46 yaşlı kişi bıçaqlanıb

    Hadisə
    • 30 avqust, 2025
    • 21:32
    Cəlilabadda 46 yaşlı kişi bıçaqlanıb

    Cəlilabad rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Adnalı kəndində qeydə alınıb. 

    Belə ki, kənd sakini 1979-cu il təvəllüdlü Nurəddin Əsgərov ilə mübahisə zamanı bıçaqlanıb. O iki bıçaq xəsarəti ilə Cəlilabad Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb.

    İlkin ehtimala görə, ona bacısı, 1982-ci il təvəllüdlü Şəfəq Əsgərova xəsarət yetirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В Джалилабаде 43-летнюю женщину подозревают в нанесении ножевых ранений брату

    Son xəbərlər

    21:43

    Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyədə hərbi məktəblərin buraxılış mərasimlərində iştirak edib

    Hərbi
    21:37

    İsrailin hücumu nəticəsində Husi hökumətinin üzvləri ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:36

    Tramp Rusiya, ABŞ və Ukrayna sammitinin baş tutacağına əmindir

    Digər ölkələr
    21:32

    Cəlilabadda 46 yaşlı kişi bıçaqlanıb

    Hadisə
    21:29

    İtkin düşən gəncin anası: Biz ailə olaraq soyadımızı oğlumuzun adı ilə dəyişmişik

    Xarici siyasət
    21:21
    Foto

    Naxçıvanda kikboks üzrə döyüş gecəsi keçiriləcək

    Fərdi
    21:17
    Foto

    Fəridə Cabbarova: Bunlar bizim sevdiklərimizin yeganə xatirəsidir

    Xarici siyasət
    21:06

    Tom Barrak: ABŞ-nin Suriyada hakimiyyəti dəyişmək fikri yoxdur

    Dünya
    21:04
    Foto
    Video

    "AnewZ" Orta Dəhliz və "Kəmər və Yol" təşəbbüsü haqqında filmi təqdim edib

    Media
    Bütün Xəbər Lenti