Cəlilabadda 46 yaşlı kişi bıçaqlanıb
Hadisə
- 30 avqust, 2025
- 21:32
Cəlilabad rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Adnalı kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini 1979-cu il təvəllüdlü Nurəddin Əsgərov ilə mübahisə zamanı bıçaqlanıb. O iki bıçaq xəsarəti ilə Cəlilabad Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb.
İlkin ehtimala görə, ona bacısı, 1982-ci il təvəllüdlü Şəfəq Əsgərova xəsarət yetirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
21:43
Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyədə hərbi məktəblərin buraxılış mərasimlərində iştirak edibHərbi
21:37
İsrailin hücumu nəticəsində Husi hökumətinin üzvləri ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:36
Tramp Rusiya, ABŞ və Ukrayna sammitinin baş tutacağına əmindirDigər ölkələr
21:32
Cəlilabadda 46 yaşlı kişi bıçaqlanıbHadisə
21:29
İtkin düşən gəncin anası: Biz ailə olaraq soyadımızı oğlumuzun adı ilə dəyişmişikXarici siyasət
21:21
Foto
Naxçıvanda kikboks üzrə döyüş gecəsi keçiriləcəkFərdi
21:17
Foto
Fəridə Cabbarova: Bunlar bizim sevdiklərimizin yeganə xatirəsidirXarici siyasət
21:06
Tom Barrak: ABŞ-nin Suriyada hakimiyyəti dəyişmək fikri yoxdurDünya
21:04
Foto
Video