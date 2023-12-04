В двух селах Билясувара заменены аварийные опоры ЛЭП

В селе Самедабад Билясуварского района выполнены работы по установке новых опор линий электропередач на улице протяженностью 700 метров.

В селе Самедабад Билясуварского района выполнены работы по установке новых опор линий электропередач на улице протяженностью 700 метров.

Как сообщает муганское бюро Report, работники Билясуварской электросети завершают работы по монтажу проводов СИП на опорах ЛЭП.

В то же время в селе Овчубяря района выполнены работы по замене на новые трех аварийных опор ЛЭП и обновлении линий электропередач.

Замена вышедших из строя опор произведена по просьбе жителей сел, озвученной на встрече с главой Исполнительной власти Билясуварского района в ходе выездного приема граждан.