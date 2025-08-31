В ДТП в Шамкире погиб человек, еще трое получили травмы
Происшествия
- 31 августа, 2025
- 08:10
В Шамкире перевернулся автомобиль, в результате чего погиб один, пострадали три человека.
Об этом сообщает корреспондент западного бюро Report.
Согласно предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось.
Пострадавшие три человека госпитализированы, сведений об их состоянии нет.
По факту проводится расследование.
