В ДТП в Шамкире погиб человек, еще трое получили травмы

    Происшествия
    • 31 августа, 2025
    • 08:10
    В Шамкире перевернулся автомобиль, в результате чего погиб один, пострадали три человека.

    Об этом сообщает корреспондент западного бюро Report.

    Согласно предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось.

    Пострадавшие три человека госпитализированы, сведений об их состоянии нет.

    По факту проводится расследование.

    Şəmkirdə yol qəzasında ölən və xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

