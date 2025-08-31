В ДТП в Шамкире погиб человек, еще трое получили травмы

В Шамкире перевернулся автомобиль, в результате чего погиб один, пострадали три человека.

Об этом сообщает корреспондент западного бюро Report.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось.

Пострадавшие три человека госпитализированы, сведений об их состоянии нет.

По факту проводится расследование.