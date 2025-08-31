    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Şəmkirdə avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 31 avqust, 2025
    • 07:20
    Şəmkirdə avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Şəmkirdə avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, rayon ərazisində avtomobilin idarəetmədən çıxaraq aşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, daha 3 nəfər xəsarət alıb.

    Yaralılar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. 

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Son xəbərlər

    07:47

    Salah Premyer Liqa çempionluğuna əsas namizədin adını açıqlayıb

    Futbol
    07:20

    Şəmkirdə avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    07:01

    Sentyabrın 2-də Yer kürəsində güclü maqnit qasırğası gözlənilir

    Ekologiya
    06:35
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çinin Sədri Si Cinpin ilə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    06:06

    Tramp İllinoys qubernatorunu hədələyib

    Digər ölkələr
    05:46

    "Nottingem Forest" "Yuventus"dan müdafiəçi alıb

    Futbol
    05:08

    KİV: Britaniyalıların üçdə ikisi öz ölkələri üçün döyüşmək istəmir

    Digər ölkələr
    04:37

    İsveçrə qızıl istehsalçıları hasilatı ABŞ-yə köçürməkdən imtina edirlər

    İqtisadiyyat
    04:09

    Cəlilabadda Muğan kanalının bir hissəsi beton üzlüyə alınıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti