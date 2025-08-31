Şəmkirdə avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var
Hadisə
- 31 avqust, 2025
- 07:20
Şəmkirdə avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, rayon ərazisində avtomobilin idarəetmədən çıxaraq aşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, daha 3 nəfər xəsarət alıb.
Yaralılar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
07:47
Salah Premyer Liqa çempionluğuna əsas namizədin adını açıqlayıbFutbol
07:20
Şəmkirdə avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
07:01
Sentyabrın 2-də Yer kürəsində güclü maqnit qasırğası gözlənilirEkologiya
06:35
Foto
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çinin Sədri Si Cinpin ilə görüşü keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
06:06
Tramp İllinoys qubernatorunu hədələyibDigər ölkələr
05:46
"Nottingem Forest" "Yuventus"dan müdafiəçi alıbFutbol
05:08
KİV: Britaniyalıların üçdə ikisi öz ölkələri üçün döyüşmək istəmirDigər ölkələr
04:37
İsveçrə qızıl istehsalçıları hasilatı ABŞ-yə köçürməkdən imtina edirlərİqtisadiyyat
04:09