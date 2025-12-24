İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Azərbaycan millisinin futbolçuları şagirdlərlə görüşüblər

    Futbol
    • 24 dekabr, 2025
    • 13:20
    Azərbaycan millisinin futbolçuları şagirdlərlə görüşüblər

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvləri 189-190 saylı məktəbin şagirdləri ilə görüşüblər.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, görüşə AFFA U-12 Liqasının və Məktəbli qızlar turnirinin iştirakçıları olan şagirdlər qatılıblar.

    Tədbir zamanı xatirə fotoları çəkilib, məktəbə xatirə hədiyyələri təqdim olunub.

    Görüşdə AFFA-nın Qadın Futbolu Departamentinin rəhbəri Zümrüd Ağayeva və əməkdaşları, qadınlardan ibarət milli komandanın baş məşqçisi Siyasət Əsgərov, eləcə də millinin futbolçuları Milana Rəhimova, Sara Səlimova və Mədinə Çuruqova iştirak ediblər.

    Tədbir çərçivəsində şagirdlərlə söhbətlər olub, qadın futbolunun inkişafı və gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycanın qadın millisi Futbol şagirdlərlə görüş Zümrüd Ağayeva siyasət əsgərov

    Son xəbərlər

    14:09

    Kasım-Jomart Tokayev ad günü münasibətilə Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

    Xarici siyasət
    14:08
    Foto

    Cihangir İşbilir "Azərbaycan milli mətbuatının 150 illiyi" medalı ilə təltif edilib

    Media
    14:02

    Rusiya Ukraynanın Cənub limanına zərbələr endirib, Qara dənizə yağ sızması baş verib

    Digər ölkələr
    13:46

    Rusiyanın dron hücumları Ukraynanın neft obyektlərinə ciddi ziyan vurub

    Digər ölkələr
    13:38
    Foto

    Saray postunun yaxınlığında marşrut avtobusu yanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:34
    Foto

    Bakıda dövlət-din münasibətlərinin Azərbaycan modeli müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    13:29

    Bəşir İsazadə: "Əsas hədəflərimdən biri Azərbaycan güləş hakimliyinin inkişafına töhfə verməkdir"

    Fərdi
    13:26

    Sabah bəzi yerlərə yağış və qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    13:24
    Foto

    Bakıda rəqəmsal informasiya mühitində dini təhsil və maarifçilik strategiyaları müzakirə olunub

    Din
    Bütün Xəbər Lenti