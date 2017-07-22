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    В ДТП в России пострадали двое граждан Азербайджана

    Водителем оказался 27-летний житель Азербайджана

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Ставропольском крае России перевернулся минивэн, управляемый гражданином Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в результате два человека погибли, четверо, в том числе два гражданина Азербайджана, госпитализированы.

    По информации Управления ГИБДД, в пути произошла разгерметизация заднего колеса, в результате чего автомобиль потерял управление, съехал в кювет, где перевернулся.

    Водителем оказался 27-летний житель Азербайджана, у него стаж вождения четыре года, на территории Ставропольского края ранее к административной ответственности не привлекался.

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