В ДТП в России пострадали двое граждан Азербайджана

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Ставропольском крае России перевернулся минивэн, управляемый гражданином Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в результате два человека погибли, четверо, в том числе два гражданина Азербайджана, госпитализированы.

По информации Управления ГИБДД, в пути произошла разгерметизация заднего колеса, в результате чего автомобиль потерял управление, съехал в кювет, где перевернулся.

Водителем оказался 27-летний житель Азербайджана, у него стаж вождения четыре года, на территории Ставропольского края ранее к административной ответственности не привлекался.