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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса развитие межпарламентских связей

    Милли Меджлис
    • 13 октября, 2026
    • 19:28
    Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса развитие межпарламентских связей

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом межпарламентские отношения двух стран.

    Как сообщает Report, была отмечена особая роль сотрудничества между законодательными органами в развитии связей двух стран.

    Было отмечено, что связи между Азербайджаном и Лаосом успешно развиваются в различных сферах. Подчеркнуто, что наши страны активно сотрудничают и поддерживают друг друга в международных организациях, в особенности в рамках ООН и Движения неприсоединения.

    В ходе беседы были также затронуты темы важности взаимных визитов парламентских делегаций, содействия сотрудничеству между парламентскими комитетами, а также координации на международных платформах.

    Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса развитие межпарламентских связей
    Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса развитие межпарламентских связей
    Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса развитие межпарламентских связей
    Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса развитие межпарламентских связей
    Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса развитие межпарламентских связей
    Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса развитие межпарламентских связей
    Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса развитие межпарламентских связей
    Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса развитие межпарламентских связей
    Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса развитие межпарламентских связей

    Сахиба Гафарова Тхонглун Сисулит Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Фото
    Azərbaycan və Laos parlamentlərinin əməkdaşlığı müzakirə edilib
    Фото
    Azerbaijan, Laos discuss expanding interparliamentary cooperation
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    44 - Tezliklə

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