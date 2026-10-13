Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса развитие межпарламентских связей
Милли Меджлис
- 13 октября, 2026
- 19:28
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом межпарламентские отношения двух стран.
Как сообщает Report, была отмечена особая роль сотрудничества между законодательными органами в развитии связей двух стран.
Было отмечено, что связи между Азербайджаном и Лаосом успешно развиваются в различных сферах. Подчеркнуто, что наши страны активно сотрудничают и поддерживают друг друга в международных организациях, в особенности в рамках ООН и Движения неприсоединения.
В ходе беседы были также затронуты темы важности взаимных визитов парламентских делегаций, содействия сотрудничеству между парламентскими комитетами, а также координации на международных платформах.
Фото
Фото
Последние новости
01:44
Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутникамиДругие страны
01:19
Фото
В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапаФутбол
01:16
Фото
В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапаФутбол
00:40
Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатовФинансы
00:36
В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатовФинансы
00:33
В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человекВ регионе
00:31
Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 годуФинансы
00:22
На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатовФинансы
00:07
Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатовФинансы