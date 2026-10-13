Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса развитие межпарламентских связей

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова обсудила с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом межпарламентские отношения двух стран.

Как сообщает Report, была отмечена особая роль сотрудничества между законодательными органами в развитии связей двух стран.

Было отмечено, что связи между Азербайджаном и Лаосом успешно развиваются в различных сферах. Подчеркнуто, что наши страны активно сотрудничают и поддерживают друг друга в международных организациях, в особенности в рамках ООН и Движения неприсоединения.

В ходе беседы были также затронуты темы важности взаимных визитов парламентских делегаций, содействия сотрудничеству между парламентскими комитетами, а также координации на международных платформах.