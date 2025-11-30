Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    • 30 ноября, 2025
    • 13:40
    В ДТП на трассе Баку-Губа скончался пешеход

    На сумгайытском участке автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП, в котором скончался пешеход.

    Как сообщает местное бюро Report, легковой автомобиль Kia сбил переходившего дорогу человека.

    Получивший тяжелые травмы пешеход скончался на месте происшествия.

    По факту в Сумгайытской городской прокуратуре ведется расследование.

