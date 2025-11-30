В ДТП на трассе Баку-Губа скончался пешеход
Происшествия
- 30 ноября, 2025
- 13:40
На сумгайытском участке автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП, в котором скончался пешеход.
Как сообщает местное бюро Report, легковой автомобиль Kia сбил переходившего дорогу человека.
Получивший тяжелые травмы пешеход скончался на месте происшествия.
По факту в Сумгайытской городской прокуратуре ведется расследование.
