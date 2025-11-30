İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Bakı-Quba yolunda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    • 30 noyabr, 2025
    • 13:19
    Bakı-Quba yolunda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Bakı-Quba magistral yolunun Sumqayıt şəhərindən keçən hissəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, "KIA" markalı minik avtomobili yolu keçən piyadanı vurub.

    Nəticədə piyada aldığı ağır xəsarətlər səbəbi ilə hadisə yerindəcə keçinib.

    Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.

