Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В ДТП на дороге Баку-Газах пострадали 4 человека

    Происшествия
    • 08 октября, 2025
    • 09:26
    В ДТП на дороге Баку-Газах пострадали 4 человека

    На дороге Баку-Газах произошло ДТП, пострадали 4 человека.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, авария произошла на участке дороги, проходящем через село Сыгырлы, проходящем через село Сыгырлы.

    Водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в бетонный столб на обочине дороги.

    В результате ДТП водитель и его пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

    Пострадавшие госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

    автомобиль Баку-Газах ДТП
    Bakı-Qazax yolunda avtomobil qəzası olub, 4 nəfər xəsarət alıb

    Последние новости

    09:53

    В Турции задержана группа известных артистов

    В регионе
    09:49

    В Нахчыване задержан серийный квартирный вор

    Происшествия
    09:47

    Президент Кыргызстана планирует написать мемуары об октябрьских событиях

    В регионе
    09:44

    Цена на азербайджанскую нефть опустилась ниже $70 за баррель

    Энергетика
    09:40

    ANAMA создаст мобильную базу в Гадруте

    Инфраструктура
    09:39

    МИД Ирана вызвал европейских послов

    В регионе
    09:31

    Посол Южной Кореи принял участие в семинаре по мирному процессу на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    09:28

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2025)

    Финансы
    09:28

    В Габале автомобиль врезался в бетонный столб, есть погибший

    Происшествия
    Лента новостей