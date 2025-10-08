В ДТП на дороге Баку-Газах пострадали 4 человека
Происшествия
- 08 октября, 2025
- 09:26
На дороге Баку-Газах произошло ДТП, пострадали 4 человека.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, авария произошла на участке дороги, проходящем через село Сыгырлы, проходящем через село Сыгырлы.
Водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в бетонный столб на обочине дороги.
В результате ДТП водитель и его пассажиры получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
