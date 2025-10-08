В ДТП на дороге Баку-Газах пострадали 4 человека

На дороге Баку-Газах произошло ДТП, пострадали 4 человека.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, авария произошла на участке дороги, проходящем через село Сыгырлы, проходящем через село Сыгырлы.

Водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в бетонный столб на обочине дороги.

В результате ДТП водитель и его пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.