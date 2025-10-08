İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Bakı-Qazax yolunda avtomobil qəzası olub, 4 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 09:12
    Bakı-Qazax magistral yolunda baş verən avtomobil qəzasında 4 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosunun məlumatına görə, hadisə Kürdəmir rayonunun Sığırlı kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, minik maşınının sürücüsü həmin yolda hərəkətdə olarkən qəfildən idarəetməni itirərək yol kənarındaki beton dirəyə çırpılıb.

    Qəza zamanı sürücü və avtomobildəki üş sərnişin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Onlar dərhal təcili tibbi yardım maşını ilə Kürdəmir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıb.

    Faktla bağlı araşdırma araşdırılır.

