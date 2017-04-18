В доме жителя Нардарана, задержанного за незаконное хранение оружия, обнаружена дополнительная партия боеприпасов

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ На основе поступившей оперативной информации в отношении жителя поселка Нардаран Алиаскера Джаббарова, задержанного несколько дней назад сотрудниками 42-го отделения полиции Сабунчинского РУП за незаконное хранение в своем доме огнестрельного оружия и боеприпасов, были проведены дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, на этот раз в колодце во дворе его дома были обнаружены и изъяты пистолет марки "Макарова" со стертым номером, винтовка с вырезанным стволом и прикладом, зажигалка граната "Ф-1", 151 автоматных патронов, 7 гильз, 1 кастет, 6 изготовленных кустарным методом ножей, 1 меч, 1 чехол для ножа.

Найденные боеприпасы отправлены для расследования в Управление криминалистических исследований МВД.

Отметим, что по факту в следственном отделе Сабунчинского РУП по соответствующим статьям УК возбуждено уголовное дело, необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, что во время операции, проведенной 13 апреля сотрудниками 42-го отделения полиции Сабунчинского РУП, в неиспользуемой постройке во дворе дома А.Джаббарова были обнаружены и изъяты 1 винтовка марки "Карабин" с вырезанным прикладом, ручная граната РГД-5, штык-нож автомата АК 74.

Обратившись в очередной раз к гражданам, МВД заявляет, что незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества добровольно должны быть сданы в правоохранительные органы.