Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева

    Происшествия
    • 29 ноября, 2025
    • 23:10
    В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева

    Служба Государственной безопасности Азербайджана, как сообщалось ранее, провела обыск в доме председателя Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли.

    Как передает Report, согласно полученной информации, в ходе обыска в доме были обнаружены материалы, указывающие на связь с "Союзом миллиардеров", первоначальная - не опубликованная в СМИ - редакция письма, написанного Рамизом Мехтиевым, а также другие документы.

    Обнаруженные доказательства усиливают подозрения в наличии у Али Керимли связей с "серым кардиналом". Сообщается, что в рамках первоначального расследования были проведены обыски по различным адресам, допрошено большое число свидетелей и получены значимые доказательства.

    Рамиз Мехтиев Али Керимли обыски
    Əli Kərimlinin evində Ramiz Mehdiyevin məktubunun ilkin redaktə variantı aşkarlanıb
    Elvis

    Последние новости

    23:41

    Axios: Офис президента Украины может возглавить Шмыгаль

    Другие страны
    23:24

    Пиастри выиграл квалификацию на Гран-при Катара "Формулы-1"

    Формула 1
    23:10

    В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева

    Происшествия
    23:02

    СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер 30 ноября встретятся с украинской делегацией

    Другие страны
    22:48

    СГБ допросила Али Керимли и Мамеда Ибрагима

    Происшествия
    22:44

    В Конго при крушении лодки на озере погибли десятки человек

    Другие страны
    22:27

    СМИ: Экс-президент Гвинеи-Бисау переехал в столицу Конго

    Другие страны
    22:26

    В США задержали афганца по обвинению в создании террористической угрозы

    Другие страны
    22:11

    Эрдоган: Турция продолжит проводить текущую политику на Ближнем Востоке

    В регионе
    Лента новостей