В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева

Служба Государственной безопасности Азербайджана, как сообщалось ранее, провела обыск в доме председателя Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли.

Как передает Report, согласно полученной информации, в ходе обыска в доме были обнаружены материалы, указывающие на связь с "Союзом миллиардеров", первоначальная - не опубликованная в СМИ - редакция письма, написанного Рамизом Мехтиевым, а также другие документы.

Обнаруженные доказательства усиливают подозрения в наличии у Али Керимли связей с "серым кардиналом". Сообщается, что в рамках первоначального расследования были проведены обыски по различным адресам, допрошено большое число свидетелей и получены значимые доказательства.