В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева
Происшествия
- 29 ноября, 2025
- 23:10
Служба Государственной безопасности Азербайджана, как сообщалось ранее, провела обыск в доме председателя Партии Народного Фронта Азербайджана Али Керимли.
Как передает Report, согласно полученной информации, в ходе обыска в доме были обнаружены материалы, указывающие на связь с "Союзом миллиардеров", первоначальная - не опубликованная в СМИ - редакция письма, написанного Рамизом Мехтиевым, а также другие документы.
Обнаруженные доказательства усиливают подозрения в наличии у Али Керимли связей с "серым кардиналом". Сообщается, что в рамках первоначального расследования были проведены обыски по различным адресам, допрошено большое число свидетелей и получены значимые доказательства.
Последние новости
23:41
Axios: Офис президента Украины может возглавить ШмыгальДругие страны
23:24
Пиастри выиграл квалификацию на Гран-при Катара "Формулы-1"Формула 1
23:10
В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза МехтиеваПроисшествия
23:02
СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер 30 ноября встретятся с украинской делегациейДругие страны
22:48
СГБ допросила Али Керимли и Мамеда ИбрагимаПроисшествия
22:44
В Конго при крушении лодки на озере погибли десятки человекДругие страны
22:27
СМИ: Экс-президент Гвинеи-Бисау переехал в столицу КонгоДругие страны
22:26
В США задержали афганца по обвинению в создании террористической угрозыДругие страны
22:11