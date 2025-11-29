İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Əli Kərimlinin evində Ramiz Mehdiyevin məktubunun ilkin redaktə variantı aşkarlanıb

    Hadisə
    • 29 noyabr, 2025
    • 23:09
    Əli Kərimlinin evində Ramiz Mehdiyevin məktubunun ilkin redaktə variantı aşkarlanıb

    Xəbər verdiyimiz kimi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti AXCP sədri Əli Kərimlinin evində axtarış aparıb.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, axtarış zamanı evdən "Milyarderlər İttifaqı" ilə əlaqəyə dair materiallar, Ramiz Mehdiyev tərəfindən yazılmış məktubun mediada olmayan ilkin redaktə variantı, sair sənədlər tapılıb.

    Dəlillər AXCP sədrinin "Boz kardinal"la əlaqələrinin olduğu şübhələrini ciddiləşdirir. İlkin araşdırmalar zamanı müxtəlif ünvanlarda axtarışlar aparıldığı, çoxsaylı şahidlərin dindirildiyi, əhəmiyyətli sübutlar əldə edildiyi barədə məlumatlar yayılıb.

    Əli Kərimli Ramiz Mehdiyev məktub
    В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева

