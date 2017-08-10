В Дашкесане на свадьбе произошла драка: есть пострадавшие

Дашкесан. 10 августа. REPORT.AZ/ В Дашкесане на свадьбе произошла драка.

Как сообщает западное бюро Report, случай произошел в одном из домов торжеств в городе Дашкесане.

Так, во время свадебной церемонии между гостями возник спор в связи с заказом музыки. Спор перерос в драку.

Во время драки трое из гостей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Состояние одного из пострадавших, имена которых пока не разглашаются, оценивается как средней тяжести, состояние остальных оценивается как стабильное.

По факту ведется расследование.