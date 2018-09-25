В Дашкесане автомобиль упал в овраг, водитель погиб

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Дашкесан. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части автотрассы Дашкесан - Амирвар, пролегающей через село Гурбулаг.
Житель села Гурбулаг Разаев Ильгар Гамид оглы (1975), потеряв управление автомобилем марки "ВАЗ-2121", упал в овраг. Получив тяжелые телесные травмы, водитель скончался по дороге в больницу.
По факту в Дашкесанском РОП ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости