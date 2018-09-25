В Дашкесане автомобиль упал в овраг, водитель погиб

25 сентября, 2018 22:05

https://report.az/storage/news/3fc934b6458e6c0ef7922c0b42289318/b3e7268a-d2df-45e6-8c3e-0a2ece370783_292.jpg Дашкесан. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Дашкесанском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части автотрассы Дашкесан - Амирвар, пролегающей через село Гурбулаг. Житель села Гурбулаг Разаев Ильгар Гамид оглы (1975), потеряв управление автомобилем марки "ВАЗ-2121", упал в овраг. Получив тяжелые телесные травмы, водитель скончался по дороге в больницу. По факту в Дашкесанском РОП ведется расследование.

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