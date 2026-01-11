Ранее пострадавший в ДТП в Гобустане мужчина умер в больнице
Происшествия
- 11 января, 2026
- 13:55
Мужчина, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии в Гобустанском районе неделю назад, скончался сегодня в больнице.
Как сообщает верхнеширванское бюро Report, 27-летний житель Гахского района Агалы Рафа Ризван оглу получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Клинический медицинский центр в Баку.
Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
По факту проводится расследование.
Отметим, что 4 января на участке трассы Баку-Шамахы-Евлах, проходящем через территорию Гобустанского района, столкнулись два автомобиля марок Chevrolet и Toyota. В результате происшествия водитель Chevrolet Рафа Агалы получил серьезные травмы.
