    Ранее пострадавший в ДТП в Гобустане мужчина умер в больнице

    Происшествия
    • 11 января, 2026
    • 13:55
    Ранее пострадавший в ДТП в Гобустане мужчина умер в больнице

    Мужчина, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии в Гобустанском районе неделю назад, скончался сегодня в больнице.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, 27-летний житель Гахского района Агалы Рафа Ризван оглу получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Клинический медицинский центр в Баку.

    Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

    По факту проводится расследование.

    Отметим, что 4 января на участке трассы Баку-Шамахы-Евлах, проходящем через территорию Гобустанского района, столкнулись два автомобиля марок Chevrolet и Toyota. В результате происшествия водитель Chevrolet Рафа Агалы получил серьезные травмы.

    Bir həftə əvvəl Qobustanda yol qəzasında yaralanan şəxs xəstəxanada ölüb

