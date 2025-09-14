В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в двухэтажном объекте
Происшествия
- 14 сентября, 2025
- 11:23
В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в двухэтажном объекте.
Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в мансарде двухэтажного объекта площадью 440 м² сгорели вещи на площади 30 м².
Во время возгорания пожарные и спасатели эвакуировали 4 человека и передали их бригаде скорой помощи.
Остальная часть объекта была защищена от огня. Пожар ликвидирован силами подразделений пожарной охраны.
