Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира

    В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в двухэтажном объекте

    Происшествия
    • 14 сентября, 2025
    • 11:23
    В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в двухэтажном объекте

    В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в двухэтажном объекте.

    Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в мансарде двухэтажного объекта площадью 440 м² сгорели вещи на площади 30 м².

    Во время возгорания пожарные и спасатели эвакуировали 4 человека и передали их бригаде скорой помощи.

    Остальная часть объекта была защищена от огня. Пожар ликвидирован силами подразделений пожарной охраны.

    Бинагади пожар МЧС Азербайджана
    Bakıda müxtəlif təyinatlı obyektdə yanğın olub, 4 nəfər xilas edilib

    Последние новости

    12:04

    На юго-востоке Казахстана в тяжелом ДТП погибли 10 человек

    В регионе
    11:54

    Страховщики тюркских государств подписали в Шуше совместный документ

    Финансы
    11:53

    Доля внутренней торговли между тюркскими государствами выросла до 7 %

    Бизнес
    11:44

    В Азербайджане наблюдается ливень, в горных районах выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    Экология
    11:43

    Алияр Мамедъяров: В азербайджанском страховом секторе определены новые приоритеты

    Финансы
    11:34

    ЦБА: COP29 открыл новые возможности для страховых рынков

    Финансы
    11:29

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню" преступника

    Внешняя политика
    11:23

    В Непале число погибших в массовых беспорядках превысило 70 человек

    Другие страны
    11:23

    В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в двухэтажном объекте

    Происшествия
    Лента новостей