Bakıda müxtəlif təyinatlı obyektdə yanğın olub, 4 nəfər xilas edilib
Hadisə
- 14 sentyabr, 2025
- 10:41
Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda ümumi sahəsi 440 m² olan ikimərtəbəli, müxtəlif təyinatlı obyektin mansardasında 30 m² sahədə əşyalar yanıb.
Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.
Yanğın zamanı yağınsöndürənlər və xilasedicilər tərəfindən 4 nəfər xilas edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib.
Obyektin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
Son xəbərlər
11:53
İranın XİN rəhbəri Qətərə səfər edibRegion
11:53
AMB: Sığorta sektorunun məcmu kapitalı risk kapitalını 2 dəfə üstələyibMaliyyə
11:50
ABŞ dövlət katibi İsrailə gedibDigər ölkələr
11:47
Foto
Türk dövlətlərinin sığortaçıları Şuşada birgə sənəd imzalayıbMaliyyə
11:44
Türk dövlətləri arasında daxili ticarətin payı 7 %-ə yüksəlibBiznes
11:38
Bir sıra ərazilərə leysan, dağlıq ərazilərə qar yağıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
11:30
AMB: COP29 sığorta bazarları üçün yeni imkanlar açıbMaliyyə
11:29
Beyləqanda yol qəzası olub, ölən və xəsarət alan var - YENİLƏNİBHadisə
11:22