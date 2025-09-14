İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Bakıda müxtəlif təyinatlı obyektdə yanğın olub, 4 nəfər xilas edilib

    Hadisə
    • 14 sentyabr, 2025
    • 10:41
    Bakıda müxtəlif təyinatlı obyektdə yanğın olub, 4 nəfər xilas edilib

    Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda ümumi sahəsi 440 m² olan ikimərtəbəli, müxtəlif təyinatlı obyektin mansardasında 30 m² sahədə əşyalar yanıb.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən bildirilib.

    Yanğın zamanı yağınsöndürənlər və xilasedicilər tərəfindən 4 nəfər xilas edilərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil verilib.

    Obyektin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

    yanğın Binəqədi Obyekt
    В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в двухэтажном объекте

