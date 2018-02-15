В Бинагади по дороге домой молодой человек получил ножевое ранение со стороны неизвестного лица

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ На территории Бинагадинского района один человек получил ножевое ранение в результате драки.

Как передает Report, в поселке Ходжасан неизвестный подошел к направлявшемуся домой Гусейнову Гусейнаге Керим оглы 1992 г. и начал спорить.

В это время завязалась драка. При самообороне Г.Гусейнов получил ножевое ранение.

Раненый помещен в Клинический медицинский центр № 1.

Сотрудники 40 отделения полиции Бинагадинского района разыскивают человека совершившего преступление.