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    В Билясуварском районе столкнулись два автомобиля, есть раненый

    Билясувар. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает аранское бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей один пассажир получил различные телесные повреждения. Им является житель села Гызылавар Масаллинского района Керимли Пейман Интигам оглы 1994 года рождения.

    Раненый доставлен в Центральную больницу Джалилабадского района. Ему была оказана первая медицинская помощь.

    По факту ведется расследование.

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