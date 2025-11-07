В Билясуваре женщина погибла от тяжелых ожогов после падения на печь
Происшествия
- 07 ноября, 2025
- 09:38
В Билясуварском районе Азербайджана произошел трагический случай, повлекший гибель женщины.
Как сообщает Report, жительница поселка №8, построенного для вынужденных переселенцев из Джебраильского района, Мякуря Джаваншир гызы Гюлянова, получила ожоги различной степени, упав на [отопительную] печь. От полученных травм женщина скончалась.
По факту происшествия прокуратура Джебраильского района проводит расследование.
Последние новости
09:55
Цены на нефть незначительно вырослиФинансы
09:47
В Эр-Рияде состоится церемония открытия VI Исламских игр солидарностиИндивидуальные
09:41
Цена азербайджанской нефти упала ниже 65 долларовЭнергетика
09:40
Золото подорожало на ожиданиях сокращения учетной ставки в СШАФинансы
09:38
В Билясуваре женщина погибла от тяжелых ожогов после падения на печьПроисшествия
09:36
ING прогнозирует повышение учетной ставки в Азербайджане к концу 2025 года до 7,25%Финансы
09:33
Фото
В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю Дня ПобедыВнутренняя политика
09:32
Фото
SOCAR и Sinopec Engineering подписали соглашение о сотрудничествеЭнергетика
09:28