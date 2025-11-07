Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В Билясуваре женщина погибла от тяжелых ожогов после падения на печь

    Происшествия
    • 07 ноября, 2025
    • 09:38
    В Билясуваре женщина погибла от тяжелых ожогов после падения на печь

    В Билясуварском районе Азербайджана произошел трагический случай, повлекший гибель женщины.

    Как сообщает Report, жительница поселка №8, построенного для вынужденных переселенцев из Джебраильского района, Мякуря Джаваншир гызы Гюлянова, получила ожоги различной степени, упав на [отопительную] печь. От полученных травм женщина скончалась.

    По факту происшествия прокуратура Джебраильского района проводит расследование.

    Билясувар несчастный случай ожоги гибель
    Biləsuvarda sobaya yıxılan qadın yanaraq ölüb

