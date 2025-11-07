Biləsuvarda sobaya yıxılan qadın yanaraq ölüb
Hadisə
- 07 noyabr, 2025
- 09:07
Biləsuvarda qadın yanıq xəsarətlərindən ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Gülənova Məkurə Cavanşir qızı yaşadığı Biləsuvar rayonu ərazisində Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlərin məskunlaşması üçün inşa edilmiş 8 saylı qəsəbədə sobanın üzərinə yıxılıb.
O, müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alaraq ölüb.
Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
