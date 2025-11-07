İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Biləsuvarda sobaya yıxılan qadın yanaraq ölüb

    Hadisə
    • 07 noyabr, 2025
    • 09:07
    Biləsuvarda qadın yanıq xəsarətlərindən ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Gülənova Məkurə Cavanşir qızı yaşadığı Biləsuvar rayonu ərazisində Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlərin məskunlaşması üçün inşa edilmiş 8 saylı qəsəbədə sobanın üzərinə yıxılıb.

    O, müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alaraq ölüb.

    Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

