В Билясуваре возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП пяти человек

В Билясуваре возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП пяти человек.

В Билясуваре возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП пяти человек.

Как сообщает Report, уголовное дело возбуждено по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что ДТП произошло на проходящем через территорию села Чайлы участке автодороги Билясувар-Бахрамтепе.

В результате столкновения легкового автомобиля марки Lada-012 и грузовика MAN погибли пять человек.