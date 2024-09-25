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В Билясуваре возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП пяти человек

В Билясуваре возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП пяти человек В Билясуваре возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП пяти человек.
Происшествия
25 сентября 2024 г. 09:31
В Билясуваре возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП пяти человек

В Билясуваре возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП пяти человек.

Как сообщает Report, уголовное дело возбуждено по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что ДТП произошло на проходящем через территорию села Чайлы участке автодороги Билясувар-Бахрамтепе.

В результате столкновения легкового автомобиля марки Lada-012 и грузовика MAN погибли пять человек.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzasıyla bağlı cinayət işi başlanılıb

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