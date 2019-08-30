​В Билясуваре в результате ДТП погибли три человека

На дороге Алят-Астара, проходящей через территорию Билясуварского района произошло тяжелоё ДТП.

Как передаёт аранское бюро Report, в результате того, что машина марки "Hyundai" вышла на обочину и перевернулась погибли 3 человека, еще четверо получили ранения.

В результате аварии двое погибли на месте происшествия, один скончался в больнице. Трое из раненых доставлены в Джалилабадскую районную центральную больницу, один – в Билясуварскую районную центральную больницу. Сообщается, что в машине были и дети и одна из погибших – женщина.