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В Билясуваре в результате ДТП погибли три человека

​В Билясуваре в результате ДТП погибли три человека

На дороге Алят-Астара, проходящей через территорию Билясуварского района произошло тяжелоё ДТП.

Как передаёт аранское бюро Report, в результате того, что машина марки "Hyundai" вышла на обочину и перевернулась погибли 3 человека, еще четверо получили ранения. 

В результате аварии двое погибли на месте происшествия, один скончался в больнице. Трое из раненых доставлены в Джалилабадскую районную центральную больницу, один – в Билясуварскую районную центральную больницу. Сообщается, что в машине были и дети и одна из погибших – женщина. 

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