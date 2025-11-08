В Билясуваре столкнулись автомобили, есть пострадавшие
Происшествия
- 08 ноября, 2025
- 10:32
В селе Бейдили Билясуварского района столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.
Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль марки Mercedes под управлением жителя села Хырмандалы Эльмаддина Шихвердиева (1982 г.р.) столкнулся с автомобилем марки ГАЗ-24, которым управлял житель села Бейдили Расул Мирали (1996 г.р.).
Оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Билясуварскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
