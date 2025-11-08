В Билясуваре столкнулись автомобили, есть пострадавшие

В селе Бейдили Билясуварского района столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие.

Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль марки Mercedes под управлением жителя села Хырмандалы Эльмаддина Шихвердиева (1982 г.р.) столкнулся с автомобилем марки ГАЗ-24, которым управлял житель села Бейдили Расул Мирали (1996 г.р.).

Оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Билясуварскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.