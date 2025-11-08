İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Biləsuvarda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 08 noyabr, 2025
    • 10:10
    Biləsuvarda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Biləsuvar rayonunda iki avtomobilin toqquşmaqsı nəticəsində xəsarət alanlar var.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Bəydili kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Rayonun Xırmandalı kənd sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Elməddin Şıxverdiyevin idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobillə Bəydili kənd sakini, 1996-cı il təvəllüdlü Rəsul Mirəlinin idarə etdiyi "QAZ 24" markalı minik avtomobili toqquşub.

    Qəza nəticəsində müxtəlif xəsarətlər alan hər iki sürücü Biləsuvar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına gətirilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Biləsuvar Hadisə Qəza
    В Билясуваре столкнулись автомобили, есть пострадавшие

    Son xəbərlər

    11:17

    Müdafiə naziri: Pakistan və Əfqanıstan arasında danışıqlar iflasa uğrayıb

    Digər ölkələr
    11:17
    Foto

    Bakı sakini: Bu gün qələbəni həm sevinc, həm də qürur hissi ilə qeyd edirik

    Daxili siyasət
    11:11

    Arda Gülər "Real"da ötən ayın ən yaxşısı adına layiq görülüb

    Futbol
    11:10

    Əfqanıstan səfirliyi Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:04

    TDT Baş katibi Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:03
    Foto

    Şuşada "8 Noyabr - Zəfərin təntənəsi" adlı silsilə tədbirlər keçirilir

    Daxili siyasət
    10:59
    Foto

    Şuşaya köçürülən 600-dək şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilib

    Sosial müdafiə
    10:56

    Azərbaycanın gənclər və könüllü təşkilatları Zəfərin 5-ci ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

    Daxili siyasət
    10:52
    Foto

    Naxçıvanda 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə əlaqədar şəhid məzarları ziyarət edilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti