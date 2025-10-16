В Билясуваре число пострадавших в ДТП достигло четырех - ОБНОВЛЕНО
- 16 октября, 2025
- 16:07
Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Билясуваре достигло четырех человек.
Как сообщили из TƏBİB в ответ на запрос муганского бюро Report, сегодня днем на территории района произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо мужчин.
Все они были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Билясуварской центральной районной больницы.
Отмечается, что у пострадавших диагностированы переломы различных частей тела. После оказания необходимой медицинской помощи пациенты были отпущены домой для амбулаторного лечения.
