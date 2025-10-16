В Билясуваре число пострадавших в ДТП достигло четырех - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Билясуваре достигло четырех человек.

Как сообщили из TƏBİB в ответ на запрос муганского бюро Report, сегодня днем на территории района произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо мужчин.

Все они были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Билясуварской центральной районной больницы.

Отмечается, что у пострадавших диагностированы переломы различных частей тела. После оказания необходимой медицинской помощи пациенты были отпущены домой для амбулаторного лечения.

15:45

В Билясуварском районе произошло ДТП.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории села Ашагы Джюрали Билясуварского района.

В результате столкновения легкового автомобиля Kia и грузовика Ford 3 человека получили травмы и были доставлены в районную больницу.

По факту ведется расследование.