    В Билясуваре число пострадавших в ДТП достигло четырех - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 16 октября, 2025
    • 16:07
    Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Билясуваре достигло четырех человек.

    Как сообщили из TƏBİB в ответ на запрос муганского бюро Report, сегодня днем на территории района произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо мужчин.

    Все они были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Билясуварской центральной районной больницы.

    Отмечается, что у пострадавших диагностированы переломы различных частей тела. После оказания необходимой медицинской помощи пациенты были отпущены домой для амбулаторного лечения.

    В Билясуварском районе произошло ДТП.

    Как сообщает муганское бюро Report, инцидент был зафиксирован на территории села Ашагы Джюрали Билясуварского района.

    В результате столкновения легкового автомобиля Kia и грузовика Ford 3 человека получили травмы и были доставлены в районную больницу.

    По факту ведется расследование.

    Лента новостей