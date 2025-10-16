İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alanların sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 16 oktyabr, 2025
    • 15:59
    Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alanların sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alanların sayı 4-ə çatıb.

    TƏBİB-dən "Report"un Muğan bürosunun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, bu gün saat 13:30 radələrində rayon ərazisində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbilə xəsarət alan 4 nəfər (kişi) Biləsuvar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

    Qeyd olunub ki, onlara bədənin müxtəlif nahiyələrinin sınığı travması diaqnozu təyin olunub, pasiyentələrə zəruri tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.

    Biləsuvar rayonunda bir neçə nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Aşağı Cürəli kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, hadisə zamanı "Kia" markalı minik və "Ford" markalı yük avtomobilləri toqquşub.

    Qəza nəticəsində xəsarət alan üç nəfər rayon xəstəxanasına çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Biləsuvar Qəza Xəsarət
    Foto
    В Билясуваре число пострадавших в ДТП достигло четырех - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    16:07

    Paşinyan: ABŞ və Ermənistan arasında TRIPP layihəsi ilə bağlı danışıqlar bir qədər səngiyib

    Region
    16:07

    Azərbaycandan Avropaya ixracla bağlı istehsalçılara yeni tələb qoyulub - EKSKLÜZİV

    Biznes
    16:01

    Avropa Parlamentində Rusiyadan neft məhsullarının alınmaması təklif edilib

    Digər ölkələr
    15:59
    Foto

    Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alanların sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    15:58

    Azərbaycan İtaliyaya neft ixracını 46 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    15:56

    Dövlətin içində dövlətə qarşı: "Boz kardinal"ın ifşası finiş xəttində - ŞƏRH

    Analitika
    15:56

    Beyləqan sakinləri Füzulidə avtoqəzaya düşüb, dörd nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    15:52

    Ömər Bulut: "NUFA3 forumu gələcək istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir"

    İnfrastruktur
    15:49

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Fransa arasında anlaşılmazlığa səbəb olan məsələlər keçmişdə qaldı

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti