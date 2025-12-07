Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Установлены личности погибших в ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 07 декабря, 2025
    • 11:16
    Установлены личности погибших в ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

    Стали известны личности пяти человек, погибших в тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Биласуварском районе.

    Как сообщает муганское бюро Report, в результате инцидента погибли водитель автомобиля Васиф Гасанли (2003 года рождения) и пассажиры Русиф Гасанли (2001 г.р.), Ильдырым Гасанли (1990 г.р.), Магомед Мамедли (2000 г.р.), Алигардаш Расулзаде (2007 г.р.).

    Расследование по факту продолжается.

    В селе Захмедабад Биласуварского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает муганское бюро Report, легковой автомобиль марки Lexus вышел из-под управления и съехал в канал.

    В результате происшествия пять человек, находившихся в автомобиле, утонули.

    В ответ на запрос муганского бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД уточнили, что водитель автомобиля В.Гасанли потерял управление, после чего транспортное средство упало в водоканал у обочины дороги.

    По факту ведется расследование.

    Biləsuvarda yol qəzasında ölən 5 nəfərin şəxsiyyəti məlum olub - YENİLƏNİB
