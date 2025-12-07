Biləsuvarda yol qəzası olub, ölənlər var
Hadisə
- 07 dekabr, 2025
- 09:53
Biləsuvar rayonunda ağır yol qəzası baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Zəhmətabad kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, idarəetmədən çıxan "Lexus" markalı minik avtomobili kanala aşıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan 5 nəfər suda boğularaq ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Biləsuvarda yol qəzası olub, ölənlər var
