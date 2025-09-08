В Билясуваре двое пострадали из-за пожара по неосторожности

В Билясуварском районе по неосторожности произошел пожар, в результате которого пострадали 2 человека.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Агалыкенд.

Житель села Лятиф Мамедов (1986 г.р.) ремонтировал кормоизмельчитель во дворе своего дома. В этот момент произошло короткое замыкание и пожар, в результате которого Мамедов и помогавший ему в ремонте Джавид Байрамов (1974 г.р.) получили ожоги.

Пострадавшие были госпитализированы в Билясуварскую центральную районную больницу с диагнозом ожоги второй и третьей степени.

По факту ведется расследование.