    российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+

    В Билясуваре двое пострадали из-за пожара по неосторожности

    Происшествия
    • 08 сентября, 2025
    • 09:17
    В Билясуварском районе по неосторожности произошел пожар, в результате которого пострадали 2 человека.

    Как сообщает муганское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Агалыкенд.

    Житель села Лятиф Мамедов (1986 г.р.) ремонтировал кормоизмельчитель во дворе своего дома. В этот момент произошло короткое замыкание и пожар, в результате которого Мамедов и помогавший ему в ремонте Джавид Байрамов (1974 г.р.) получили ожоги.

    Пострадавшие были госпитализированы в Билясуварскую центральную районную больницу с диагнозом ожоги второй и третьей степени.

    По факту ведется расследование.

    Biləsuvarda ehtiyatsızlıqdan baş verən yanğında iki nəfər xəsarət alıb

