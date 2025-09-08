Biləsuvarda ehtiyatsızlıqdan baş verən yanğında iki nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 08 sentyabr, 2025
- 08:47
Biləsuvar rayonunda ehtiyatsızlıqdan yanğın baş verib, 2 nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Ağalıkənd kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini, 1986-cı il təvəllüdlü Lətif Məmmədov öz həyətində yemçəkən aqreqatı təmir edən zaman qısaqapanma əmələ gəlib.
Bu vaxt L.Məmmədov və ona təmirə kömək edən 1974-cü il təvəllüdlü Cavid Bayramov yanıq xəsarətləri alıblar.
Onlar Biləsuvar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar. Onlara ikinci və üçüncü dərəcəli yanıq xəsarətləri diaqnozu qoyulub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:25
Azərbaycanın daha iki boksçusu dünya çempionatında mərhələ adlayıbDigər
09:19
Bakının Yasamal rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
09:17
"Mançester Yunayted"in qapıçısı Türkiyə klubuna keçirFutbol
09:14
Nazir müavini: İranda Azərbaycan səfirliyinə hücum səbəbindən 1,8 milyon azərbaycanlı turisti itirdikRegion
09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.09.2025)Maliyyə
09:08
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.09.2025)Maliyyə
09:01
Türkiyə millisi 41 ildən sonra altı top fərqi ilə uduzubFutbol
08:47
Biləsuvarda ehtiyatsızlıqdan baş verən yanğında iki nəfər xəsarət alıbHadisə
08:37