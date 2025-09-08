Biləsuvarda ehtiyatsızlıqdan baş verən yanğında iki nəfər xəsarət alıb

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Hadisə
    • 08 sentyabr, 2025
    • 08:47
    Biləsuvar rayonunda ehtiyatsızlıqdan yanğın baş verib, 2 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Ağalıkənd kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, kənd sakini, 1986-cı il təvəllüdlü Lətif Məmmədov öz həyətində yemçəkən aqreqatı təmir edən zaman qısaqapanma əmələ gəlib.

    Bu vaxt L.Məmmədov və ona təmirə kömək edən 1974-cü il təvəllüdlü Cavid Bayramov yanıq xəsarətləri alıblar.

    Onlar Biləsuvar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar. Onlara ikinci və üçüncü dərəcəli yanıq xəsarətləri diaqnozu qoyulub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Билясуваре двое пострадали из-за пожара по неосторожности

