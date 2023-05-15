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В Биласуваре произошла массовая драка

В Биласуваре произошла массовая драка В Биласуварском районе произошла массовая драка, в результате которой пострадали четыре человека, включая беременную женщину.
Происшествия
15 мая 2023 г. 13:00
В Биласуваре произошла массовая драка

В Биласуварском районе произошла массовая драка, в результате которой пострадали четыре человека, включая беременную женщину.

Как сообщает Report, в ходе драки жители района М.Шукюров (1990 г.р.), Э.Шукюров (1997 г.р.), С.Мирзаев (1978 г.р.) и З.Мирзаева (2001 г.р.) получили телесные травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Биласуварскую районную центральную больницу.

Подробности инцидента пока неизвестны.

По факту в Биласуварском районном отделе полиции проводится разбирательство.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda kütləvi dava olub, hamilə qadın xəsarət alıb

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