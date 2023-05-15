В Биласуваре произошла массовая драка

В Биласуваре произошла массовая драка

В Биласуварском районе произошла массовая драка, в результате которой пострадали четыре человека, включая беременную женщину.

https://static.report.az/photo/ccadcb52-28d2-34d3-9fe3-d914a6d4b95f.jpg https://static.report.az/photo/ccadcb52-28d2-34d3-9fe3-d914a6d4b95f.jpg

В Биласуварском районе произошла массовая драка, в результате которой пострадали четыре человека, включая беременную женщину. Как сообщает Report, в ходе драки жители района М.Шукюров (1990 г.р.), Э.Шукюров (1997 г.р.), С.Мирзаев (1978 г.р.) и З.Мирзаева (2001 г.р.) получили телесные травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Биласуварскую районную центральную больницу. Подробности инцидента пока неизвестны. По факту в Биласуварском районном отделе полиции проводится разбирательство. Подпишитесь на наш Telegram канал