В Бейлагане в кафе произошла стрельба, есть раненые
Происшествия
- 06 сентября, 2025
- 14:35
В поселке Шахсевян Бейлаганского района в кафе произошел конфликт между тремя местными жителями.
Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, два человека получили огнестрельные ранения.
Личность подозреваемого в совершении преступления установлена, принимаются меры по его задержанию.
