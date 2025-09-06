Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    В Бейлагане в кафе произошла стрельба, есть раненые

    Происшествия
    • 06 сентября, 2025
    • 14:35
    В поселке Шахсевян Бейлаганского района в кафе произошел конфликт между тремя местными жителями.

    Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, два человека получили огнестрельные ранения. 

    Личность подозреваемого в совершении преступления установлена, принимаются меры по его задержанию.

