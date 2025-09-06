В Бейлагане в кафе произошла стрельба, есть раненые

В поселке Шахсевян Бейлаганского района в кафе произошел конфликт между тремя местными жителями.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, два человека получили огнестрельные ранения.

Личность подозреваемого в совершении преступления установлена, принимаются меры по его задержанию.